Oto galerisi değil İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusu

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İstanbulPolisi, yurt dışından vergisiz getirilen kaçak araçları sahte evraklarla tescilleyen bir şebekeye baskın yaptı. Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul merkezli dokuz ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Usulsüz şekilde işlem yapılarak tescil edilen 23 lüks araca da el konuldu. Ele geçirilen lüks araçlardan bazılarının, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) üzerinden çalıntı kaydı bulunduğu belirtildi. İddialara göre; araçların kısmen veya hiç vergi ödenmeden ülkemize getirildiği tespit edildi. Ele geçirilen lüks araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. Araçlar arasında iki milyon liranın üzerinde otomobil ve ciplerin bulunması dikkat çekti.