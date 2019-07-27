Rekor Kürk Mantolu’nun

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Türk edebiyatının yurtdışında tanıtılmasına katkı sağlaması için başlattığı TEDA projesiyle geçtiğimiz yıl 111 Türk yazarın kitaplarının 39 farklı dile çevrilerek dünyaya açıldı. SABAH yazarı Erhan Afyoncu'nun da 5 kitabıyla yer aldığı projede yabancı dile en çok çevirisi gerçekleştirilen eserler Türk edebiyatının unutulmaz ismi Sabahattin Ali'nin oldu. Sabahattin Ali'nin çok satan kitabı 'Kürk Mantolu Madonna'nın 12 farklı dile çevirisi gerçekleştirildi. Yabancı dile en çok çevirisi yapılan yazarlar arasında Sabahattin Ali'den sonra ilk üç sırayı İskender Pala, Alper Canıgüz ve İlber Ortaylı aldı. Kültür Bakanlığı'nın Türk yazarlarının kitaplarının yurtdışında basılmasını teşvik için başlattığı Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin Türkçe dışındaki dillerde yayımlanmasına destek projesi (TEDA) 2018 yılında 49 ülkeden başvuru aldı. Projeye en yoğun ilgiyi Balkan ve Ortadoğu ülkeleri gösterirken, ABD'den Çin'e, İtalya'dan İsrail'e kadar farklı coğrafyalardaki yabancı yayıncılar da eserleri kendi dillerine çevirmek için başvuru yaptı.



RAĞBET GÖRÜYORLAR

Çeviri talebi yapılan yazarlar arasında en çok ilgiyi Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Kuyucaklı Yusuf ve Değirmen adlı eserleri gördü. Sabahattin Ali'yi İskender Pala, İlber Ortaylı, Alper Canıgüz, Ayfer Tunç, Hasan Ali Toptaş, Hakan Günday, Murat Menteş, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa ve Tarık Buğra takip etti. SABAH yazarı Erhan Afyoncu, Kösem Sultan, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Truva'nın İntikamı, Osmanlı'nın Hayaleti, Baltacı- Katerina Hadisesinin İç Yüzü adlı kitaplarıyla listede yer aldı.

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