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'de korkunç olay... Önce bayılttı sonra tekmeledi sonunda serbest kaldı

’de bir kişi evinin kapısında beklediği genç kızı döverek bayılttı. Saldırgan bayılan genç kıza yerde de vurmaya devam etti. Bir vatandaşın yardıma koşması sonucu elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşan B.G. şartı ile serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 18:56
Rize'de korkunç olay... Önce bayılttı sonra tekmeledi sonunda serbest kaldı
Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı.

Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.

Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Rize'de korkunç olay... Önce bayılttı sonra tekmeledi sonunda serbest kaldı
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