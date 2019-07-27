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çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları az önce belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 27.7.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 21:37
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 27 Temmuz bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (27 Temmuz 2019 Cumartesi) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de.
Sayısal Loto 27 Temmuz çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekildi ve az sonra sistemde olacak.

İşte Sayısal Loto'nın bu hafta çekilişi ile ilgili detaylar ve kazandıran numaralar…

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 27 Temmuz bilet sorgulama
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