Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 27 Temmuz bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (27 Temmuz 2019 Cumartesi) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de.

Sayısal Loto 27 Temmuz çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekildi ve az sonra sistemde olacak.

İşte Sayısal Loto'nın bu hafta çekilişi ile ilgili detaylar ve kazandıran numaralar…