Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 27 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını devam ettiren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz çekilişte büyük ikramiyeyi 1 kişi bilerek 1.106.221,05 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu.

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 27 TEMMUZ BİLET SORGULA

Sayısal Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 27 Temmuz tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra aşağıdaki panel aracılığı ile MPİ bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.