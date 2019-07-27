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çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 27 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı...

Şans oyunu severler tarafından her cumartesi günü heyecanla beklenen çekilişleri İdaresi tarafından düzenleniyor. Oyunu oynayıp çekiliş sonuçlarını bekleyenler arama motorlarında Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.7.2019 12:55
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 27 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını devam ettiren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz çekilişte büyük ikramiyeyi 1 kişi bilerek 1.106.221,05 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu.

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 27 TEMMUZ BİLET SORGULA

Sayısal Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 27 Temmuz tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra aşağıdaki panel aracılığı ile MPİ bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

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Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 27 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı...
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