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Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Silivri'de D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 06:50
Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı
Silivri'de jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, trafiği birbirine kattı. Bir otobüs ve 3 otomobile çarpan aracın önü polis ve jandarma ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra Silivri İlçe Trafik Şube yakınlarında durduruldu. 17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir genç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza da can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı.
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Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı
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