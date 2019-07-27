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’ta şüphesiyle ölüm

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyünde yaşayan 86 yaşındaki Mustafa Korun, kene ısırması sonrası rahatsızlanarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adam, tedavi altına alındı. Enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi gören Korun, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Sivas’ta KKKA şüphesiyle ölüm
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