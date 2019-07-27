Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: KKTC’de Batı Nil Virüsü can aldı!

Son dakika haber: ’de can aldı!

Geçtiğimiz hafta 'da görülen ve can alan ile ilgili KTTC'den üzen son dakika haberi geldi. Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, ciddi bir durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtirken bu duruma örnek olarak KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da tedavi sebebiyle hastanede yatan 62 yaşındaki Hilmi Elibol'un dün öğe saatlerinde hayatını kaybettiği de belirtildi. 'nün ilk defa KKTC'de görüldüğünü açıklayan Gürküt, şu an hastanelerde 6'nın üzerinde vak'a olduğunu da ayrıca bildirdi. Sivrisinek ısırması ile ortaya çıkan bu virüs ile ilgili Özlem Gürkut İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.7.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 11:34
Son dakika haber: KKTC’de Batı Nil Virüsü can aldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti. Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut bu durum ile ilk kez karşı karşıya kaldıklarını belirtirken aynı zaman da durumun ciddi olduğuna da vurgu yaptı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürkut, virüsün vektörlerle bulaştığını ifade ederken aynı zamanda vektörün sivrisinekler tarafından olduğunu da söyledi. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve ishal gibi belirtilerin olduğunu söyleyen Gürkut, bu hastalığın kalıcı sakatlıklar ve ölümler getirdiğine de ekstra vurgu yaptı.

İşte son dakika haberinin detayları ve Batı Nil Virüsü'ne ilişkin bilgiler..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: KKTC’de Batı Nil Virüsü can aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN