Son dakika haber: KKTC’de Batı Nil Virüsü can aldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Batı Nil Virüsü sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti. KKTC Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut bu durum ile ilk kez karşı karşıya kaldıklarını belirtirken aynı zaman da durumun ciddi olduğuna da vurgu yaptı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürkut, virüsün vektörlerle bulaştığını ifade ederken aynı zamanda vektörün sivrisinekler tarafından olduğunu da söyledi. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve ishal gibi belirtilerin olduğunu söyleyen Gürkut, bu hastalığın kalıcı sakatlıklar ve ölümler getirdiğine de ekstra vurgu yaptı.

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