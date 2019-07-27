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Son dakika haberi: Otelde vahşi ! İş adamı sahibi olduğu otelde...

'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu. İstanbul Fatih'te Afgan uyruklu bir işadamı sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu. Otel çalışanları uzun süre haber alamadıkları patronlarının odasına girdiğinde korkunç cinayetle karşı karşıya geldi. Hemen polis ekiplerine haber veren çalışanlar otel sahibinin elleri ve ayakları bağlı olarak öldüğünü belirtti. İşte İstanbul'da kan donduran cinayetin perde arkası...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 18:44 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 18:45
Son dakika haberi: Otelde vahşi cinayet! İş adamı sahibi olduğu otelde...

İstanbul'dan gelen son dakika cinayet haberi kan dondurdu. İstanbul Fatih'te Afgan uyruklu bir işadamı sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.



Fatihte Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı ölü bulundu.


Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesinde Abu Hayat Sokak'ta bir otelin birinci katında meydana geldi. Otel sahibi Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endicandan (62) uzun süre haber alamayan çalışanlar, Endican'ın odasına girdi. Çalışanlar, Endican'ın elleri ve ayakları bağlı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Abdulsamih Endican'ın boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Son dakika haberi: Otelde vahşi cinayet! İş adamı sahibi olduğu otelde...
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