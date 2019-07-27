Sosyal medyada aşk tuzağı! Gerçek aşkın sonu travma olarak bitiyor!

Sosyal medya kullanımının yaygın hale gelmesi bir bakımdan olumlu iken bir bakımdan olumsuz oluyor. Tehlike arz eden durumların yok sayılamayacağı sosyal medya çılgınlığı çığ gibi büyüyor. Şimdilerde yeni tuzak ise sosyal medyada kadınların tuzağa düşürülmesi oldu. Sahte isim ve fotoğraflarla birçok kadını maddi ve manevi yönden zarara uğratan dolandırıcılar iletişim halinde oldukları kadınların güvenini kazanıp duygusal bir ilişkiye sürüklüyor ve sonrasında ise kadınlarda maddi manevi bir hüsran oluşuyor.

İşte sosyal medyanın yeni aşk tuzağı ile ilgili tüm detaylar..