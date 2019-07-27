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! Gerçek aşkın sonu travma olarak bitiyor!

Günümüzde kullanmayan neredeyse yok gibi. Hemen hemen herkesin kullandığı sosyal medya araçları kimine göre önemli iken kimine göre ise o kadar da önem arz etmiyor. Kullanış biçimine göre tehlikeli olabilecek olan sosyal medyanın yeni tuzağı ise aşk ilişkileri. Sosyal medya sitelerinde sahte hesap açan dolandırıcılar, kendini yalnız ve çaresiz hisseden, sevgi ihtiyacı ve zaafları olan kadınları evlilik vaadiyle kandırıp tuzağa düşürüyorlar. Bu durum kişiyi hem maddi hem manevi açıdan yıpratıyor. Sosyal medyanın aşk tuzağı gerçek bir travma olarak bitiyor. İşte sosyal medyanın aşk tuzağı..

Giriş Tarihi: 27.7.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 16:17
Sosyal medyada aşk tuzağı! Gerçek aşkın sonu travma olarak bitiyor!

kullanımının yaygın hale gelmesi bir bakımdan olumlu iken bir bakımdan olumsuz oluyor. Tehlike arz eden durumların yok sayılamayacağı sosyal medya çılgınlığı çığ gibi büyüyor. Şimdilerde yeni tuzak ise sosyal medyada kadınların tuzağa düşürülmesi oldu. Sahte isim ve fotoğraflarla birçok kadını maddi ve manevi yönden zarara uğratan dolandırıcılar iletişim halinde oldukları kadınların güvenini kazanıp duygusal bir ilişkiye sürüklüyor ve sonrasında ise kadınlarda maddi manevi bir hüsran oluşuyor.

İşte sosyal medyanın yeni aşk tuzağı ile ilgili tüm detaylar..

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Sosyal medyada aşk tuzağı! Gerçek aşkın sonu travma olarak bitiyor!
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