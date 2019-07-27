Tekfur Sarayı Müzesi’nin ziyaretçi sayısı artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Bizansdöneminde yapılan ve restorasyon çalışmaları tamamlanarak müze olarak hizmet vermeye başlayan Tekfur Sarayı Müzesi'nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Bizans döneminde İmparator 2. Theodosius tarafından inşa ettirilenTekfur Sarayı, 11. ve 15. yüzyıllar arasında Bizans İmparatorluğu sarayı olarak kullanıldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çömlek, cam ve çini sanatlarının merkezi olarak hizmet veren sarayın restorasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Tekfur Sarayı Müzesi, 17-22 Haziran'da düzenlenen İstanbul Craft Week ile ilk kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 24 Temmuz'a kadar müzeyi 6 bin 500 kişi gezerken her geçen gün ziyaretçi sayısında artış gözleniyor.