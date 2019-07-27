Vali Memiş, minik Azra’ya nefes oldu

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Erzurum'da solunum yetmezliği tedavisi gören ve doktorların taburcu etmeye hazırlandığı 13 aylık Hilal Azra'nın tedavisinin evde devam etmesi gerekiyor. Ancak ailenin maddi durumu solunum cihazını almaya yetmedi. Ailenin imdadına Erzurum Valisi Okay Memiş yetişti. Hilal Azra için gerekli olan cihaz sipariş edildi. Iğdır'da yaşayan 35 yaşındaki İlhan-Leyla Canbaz çiftinin ikiz bebekleri erken doğunca Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Solunum yetmezliği nedeniyle Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alınan ikizlerden Zeynep Zehra 75 gün süren mücadelenin ardından hayata gözlerini yumdu. Geride kalan Hilal Azra'nın ise hastanede tedavisine devam edildi. Çocuklarının sağlık probleminden dolayı Iğdır'da işinden ayrılan baba Canbaz, Erzurum'da temizlik personeli olarak bir iş buldu. Erzurum'a yerleşen Canbaz ailesi ekonomik sorunlarla boğuşurken, doktorlar tedavinin 6'ncı ayında bebeğin hastane ortamında kalmasının tehlikeli olduğunu, tedaviye evde devam edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak minik bebeğin tedavisinin evde yapılabilmesi için ev tipi solunum cihazına ihtiyaç vardı.Maddi problemler yaşayan İlhan Canbaz, talep edilen yaklaşık 25 bin liralık ücreti ödeyemeyeceğini bildirdi. Ailenin ve Hilal Azra'nın durumundan haberdar olan Erzurum Valisi Okay Memiş onlara yardım eli uzattı. Hemen aile ve yetkililerle görüşen Valililik görevlileri, gerekli cihazın siparişini verdi.HilalAzra'nın babası İlhan Canbaz, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlk bebeklerimizin ikiz olacağını öğrendik. Ancak bebekler erken doğdu, birini kaybettik. Hilal Azra'nın hayata tutunması için mücadele ediyoruz. Neredeyse bir yıldır hastanedeyiz. Yardımımıza Vali bey yetişti. Allah devletimizden razı olsun."