Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Aydın'da 66 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 66 düzensiz yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 66 düzensiz yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 17:19
Aydın'da 66 düzensiz göçmen yakalandı

Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 29'u Suriye, 2'si Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.

Ekipler, aynı bölgede başka bir lastik botta da 17'si Filistin, 9'u Irak, 9'u da Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN