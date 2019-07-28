Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Başkentte EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

Başkentte otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

'da 'nda otobüsü yayalara çarparken 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 17:06
Başkentte EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda EGO otobüsü yayalara çarparken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda yayalara yeşil ışık yandığı sırada bir anda hareket eden 06 DC 7877 plakalı EGO otobüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 vatandaşa çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gelirken yaralılar Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte EGO otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN