İndirimli BİM aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! BİM kataloğu 2 Ağustos tam liste halinde burada!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler 2 Ağustos indirim kataloğu yayınlandı. Her hafta yeni ürünleriyle bizleri şaşırtan BİM kataloğu bu haftaki listesini raflara dizmeye başladı. 2 Ağustos Cuma günü indirimlerinde Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 879 TL. Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TL. Arzum Buharlı Ütü 139 TL. Corby Kameralı Drone 209 TL. Büyük Valiz 109 TL. Orta Valiz 99 TL. Küçük Valiz 89 TL. Çocuk Valiz 99 TL. Fakir Saç Kurutma Makinesi 75 TL. Erkek Günlük Ayakkabı 24,90 TL. Gezer Kadın Terlik 9,90 TL'den satışa sunulacak. İşte yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünler indirim kataloğu…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI – 2 AĞUSTOS 2019
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri buradan hemen görüntüleyebilirsiniz.
2 Ağustos BİM aktüelin sürpriz ürünlerden haberdar olmak için hemen aşağıda bulunan resme tıklayabilirsiniz.