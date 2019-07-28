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Çift katlı otobüs alev alev yandı

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Çift katlı otobüs alev alev yandı
Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı. Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halindeki çift katlı otobüste yangın 15.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler otobüsü tamamen sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bu arada Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında, tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, okulun ek binasının çatısına da sıçrayan yangını, yarım saatte kontrol altına aldı.
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Çift katlı otobüs alev alev yandı
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