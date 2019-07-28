Dünya devi 100’üncü günü geride bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Tam kapasite ile hizmet vermeye başladığı 6 Nisan'dan itibaren geride kalan 100 günde 130 bin uçuşa ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda uçakların aynı anda iniş ve kalkış yapmalarına imkan sağlayan 2 bağımsız pist hava trafiğinde daha hızlı bir akış sağlıyor. Üçüncü pistin de hizmete alınması ile uçakların taksi süreleri yüzde yarı yarıya azalacak.Atatürk ile Sabiha Gökçen'i de içine alacak şekilde yeniden dizayn edilen İstanbul hava sahasında ise uçaklar 'Point merge' olarak adlandırılan ve dünyadaki çok az sayıda havalimanında kullanılan yöntemle belirlenen yeni rotalarında iniş ve kalkış yapmaya başladı. Bu yöntemle uçakların havada uzun süre tur atmadan minimum sürelerde bekleme yapıp, iniş yapmalarına olanak sağlanırken, hava trafiğinden kaynaklı gecikmelerin önüne geçildi. Yapımı devam eden ve önümüzdeki yılın ilk yarısında hizmete sokulması planlanan üçüncü pistin faaliyete geçmesiyle birlikte havalimanın saatlik uçak iniş- kalkış kapasitesi 80'den 120'ye çıkarılacak. 3. pistin devreye girmesiyle mevcut 'taksi' süreleri de yüzde 50 azaltılarak hava trafiği daha verimli hale getirilecek. Havalimanı bu özelliği ile 3 adet bağımsız pistle operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise Amsterdam'dan sonra ikinci havalimanı olacak.İstanbul Havalimanı'nda şu anda 66 havayolu şirketi uçuş gerçekleştiriyor. Yıl sonuna kadar sayının 70'e ulaşması bekleniyor. Uluslararası aktarma merkezi olma hedefi ile çalışmalarını yürüten havalimanının hedefi bu sayıyı 80 havayolu şirketine ulaştırmak.Tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Havalimanı yerli markaların da dünyaya açılan kapısı haline geldi. 41 yeri markanın mağazasının bulunduğu havalimanının 10 marka daha mağaza açmak için çalışmalarını yürütüyor. Havalimanı, 34 bin metre karelik yeme içme alanı ile 'tek çatı altında' en büyük yeme içme alanı unvanına sahip. İlk 100 günde 4 milyonun üzerinde yolcu ağırlandı.Terminalde 65 yaş ve üzeri yolcular, hamile kadınlar ve çocuklu aileler ücretsiz olarak 'Buggy' olarak adlandırılan özel araçlarla uçak kapılarına rahatça ulaşabiliyor. Dış hatlar terminalinin 3 ayrı noktasında bekleme süresi bulunan ve dinlenmek isteyen yolcular için ise 200 kişilik özel uyku alanları oluşturuldu.