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Son Dakika: 'den acı haber! Kayıp 'ın cansız bedeni bulundu!

’de selde kaybolan 7 yaşındaki 'ın (7) cansız bedeni Uğurlu köyü çıkışındaki Kozluk kapısı yanında bulundu..

Giriş Tarihi: 28.7.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 15:31
Son Dakika: Düzce'den acı haber! Kayıp İlayda Sinem Kaplan'ın cansız bedeni bulundu!

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne 1 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedi bulundu.

Bölgede kayıp 2 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında arama kurtarma ekipleri, Uğurlu köyüne 1 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedine ulaştı.

Ekipler, cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Düzce'den acı haber! Kayıp Sinem Kaplan'ın cansz bedeni bulundu!

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

KAYIP 1 ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Bölgede kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Düzce'deki sel felaketinde hayatlarını kaybetmişlerdi... Yürek yakan kare

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Son Dakika: Düzce'den acı haber! Kayıp İlayda Sinem Kaplan'ın cansız bedeni bulundu!
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