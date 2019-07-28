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Esnafların yerde bulduğu görünüşüyle insanları korkuttu

’da esnaflar tarafından yerde bulunarak bir kavanoza koyulan , görünüşüyle bile insanları korkuttu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 16:16
Seki Çeşme Mahallesi Doktor Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan esnaflar sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya geldiklerinde kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yarasayı fark etti. Daha sonra esnaflar yarasayı bir kavanoza koyarak kapağını kapattı. Yarasa ısırmasından dolayı insanların hayatını kaybettiklerini medyadan duyduklarını ifade eden esnaflar, bu yüzden yarasayı kavanoza koyduklarını söyledi. Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.
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Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu
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