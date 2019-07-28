Fatih’in kayınbabasının türbesine defineci talanı

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve Fatih Sultan Mehmet'in kayınbabası Süleyman Bey'in kabrinin bulunduğu Süleyman Şah Türbesi define avcılarının hedefi oldu. Dulkadiroğulları beylerinden ve Yavuz Sultan Selim'in büyük dedesi de olan Süleyman Bey'in Köşker dağı eteklerindeki türbesi define avcıları tarafından talan edildi. Fatih Sultan Mehmet'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un babası olan Süleyman Bey'in iki katlı türbesinin üst katında bulunan sandukalar define avcıları tarafından çalındı. Emekli Mithat Atahan Süleyman Bey türbesinin ilgisizlikten dolayı kaderine terk edildiğini belirterek; "Bu türbede eskiden sandukalar, beşik, eski eserler vardı. Burayla ilgilenilmediği için bu eserler zamanla kayboldu. Şimdi duvarları çizilmiş ve yazılar yazılmış durumda. Türbe boş bir bina halinde" dedi.