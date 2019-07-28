Hırsızlar insafa geldi!

BUGÜN NELER OLDU

Selçuklu ilçesinde yaşayan Şengül ve Osman Akbaba çifti, 4 yaşındaki kızları İkra'ya kumbarasında biriktirdiği parayla akülü araba aldı. İki hırsızlık şüphelisi İkra'nın kırmızı arabasını geçtiğimiz hafta Sancak Mahallesi'ndeki evlerinin önünden çaldı. Hırsızlık olayını fark eden baba şüphelileri takip etmek istedi ancak motosikletle kaçan iki zanlı izlerini kaybettirdi. Güzergâhtaki bazı iş yeri ve apartmanların güvenlik kameralarından şüphelilerin görüntülerini polis, soruşturma başlattı. Polisin araştırması sürerken, zanlılar yakalanacaklarını anlayınca akülü arabayı apartman kapısının önüne geri bıraktı. Anne Şengül Akbaba, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Polislerimiz günlerdir çalışıyorlar. Şüpheliler de yakalanacaklarını anlayınca arabayı bırakıp gittiler. Akşam akülü arabamızı apartmanımızın önüne bırakıp gitmişler. Bulduğumuzda çok sevindik. Kızım ve biz arabamız geri geldiği için çok mutluyuz. Dünyalar İkra'nın oldu" dedi. Küçük İkra ise bir haftadır binemediği akülü arabasıyla apartmanın bahçesinde tur attı.