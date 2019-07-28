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Yenibosna'da taksici kavgası! O anlar kamerada...

E-5 karayolu Yenibosna yan yol otobüs duraklarında taksiciler “sıra” kavgası yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 11:29
İstanbul Yenibosna'da taksici kavgası! O anlar kamerada...

Dün saat 11.15 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna yan yol Edirne istikameti Kuleli otobüs duraklarında meydana gelen olayda iddiaya göre taksici otobüs duraklarında beklediği esnada arkadan gelen bir başka taksici önündeki meslektaşına "sıra benim" dedi. Taksicinin bunu kabul etmemesi üzerinde aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmada tarafların birbirine küfürle karşılık vermesi üzerine ortam daha da gerildi.

İstanbul'da taksicilerin 'sıra' kavgası kamerada

TAKSİCİLERİN SIRA KAVGASI KAMERADA

Şahısların birbirine vuracağını fark eden vatandaşlar araya girdi. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak için çaba sarf eden vatandaşlar, taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra tarafların uzaklaştırılarak birbirinden ayrıldı. Yaşananlar ise motosikletli Yalçın M.'nin kask kamerasına yansıdı.

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İstanbul Yenibosna'da taksici kavgası! O anlar kamerada...
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