Kömür işçilerinin 11 aylık mesaisi

Tam11 aylık emek... Haftalarca ocak başında tutulan nöbet, yüzlere, gözlere sinmiş kömür karası. Hayalleri ve yarınları için memleketlerinden kilometrelerce uzakta ekmek parası için verdikleri mücadele. Onlar 400 derece sıcaklıktaki ocak başında, alınlarının terleri hiç kurumayan, bedenlerini kaplayan kömür karasında çalışan kömür işçileri. SABAH, Kızılcahamam'da 7 aydır çalışan kömür işçisi ailelerin hikâyelerini dinledi.Mardin'den geldik. Önce birkaç ay odun kesimi oluyor. Budama işini kadınlar yapıyor. Sonra onları büyük tepecikler halinde bir arada topluyoruz. Çam samanlarını üzerlerine yerleştiriyoruz, sonra toprak atıyoruz. En son ateşe veriyoruz, üç hafta yanıyor. En önemli aşama yanmaya başladığı an. 24 saat nöbet başlıyor çünkü ocağın üzerinin açılmaması gerek, açılırsa ateş söner kömür oluşmaz. Yanma bittikten 2-3 gün sonra kömürleri çıkarıyoruz. Ciğerlerimize dolan duman ve toz cabası. En keyifli an kömürün kaliteli çıkması ve ücretini almamız. Herkesin yarını o ocaktan çıkacak kömürlere bağlı.Emekli korucuyum, 30 yıl koruculuk yaptım. Şimdi aileme destek için bu işi yapıyoruz. Zor ama ekmeğimizi çıkarıyoruz. Bu ocaklardan onlarca insan ekmek yiyor, geçimini sağlıyor. 10 aileye ekmek götürüyoruz. Mart başında sezon başlıyor, ocağa kadar sürüyor.Ben hep bu işi yaptım. Ben babamdan öğrendim, çocuklarımda benden...Ailemizden birçok kişiyi, çocuğumuzu bu ocaklarda kaybettik. Ocağın başının açıldığı evrede geçmişte çocuklarımız içine düştü, 300 derece sıcakta yanarak öldüler. Çocuklarımızın yarını bu kömürlerde. Kaç aylık emek, bir yıllık umut var.Mangalkömürü işçileri yoğun ve yorucu bir mesai yaparken ocakta en mutlu kesim çocuklar. Aileleriyle birlikte kömür peşinde yaşadıkları şehirleri terk eden ve yaşları 5-10 arasında değişen miniklerin oyuncakları odunlar ve kömürler. Ocakların arkalarında, ağaçlar arasında saklambaç oynuyorlar.Kömür karası ve dumanlar bizi perişan ediyor. Daha bir ay önce ağır çalışma koşulları ve yoğun duman nedeniyle bebeğimi kaybettim. Kömür işçiliğinde kadın olmak çok zor. Odunları ocağa yerleştirince şöyle bir bakıyor, bugün de bitirdik deyip gülümsüyor ve bir keyif çayı içiyoruz. Kadınlar için daha zor. Banyo, çamaşır, birçok açıdan sıkıntılı. Ama ekmek parası yapmak zorundayız. Çeşmeden taşıyoruz suyu. Her yıl başka bir şehir, aynı kömür ve iş. Bu bir döngü sönen her kömür ocağı yeni bir ocağın başlangıcı. Başka türlü yaşamak isterdik; sıcakta buz dolabı, musluğundan sıcak su akan bir ev.