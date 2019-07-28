Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte Diyanet bilgisi

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam âlemi için büyük önem arz eden; yılın ikinci dini bayramına çok az bir süre kaldı. Kurban yaklaştıkça hazırlıklar da ona göre şekillenirken, konuya yönelik araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Bilindiği gibi, çeşitli tatil planlarının dışında, küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımı için de 2019 Kurban Bayramı tarihi oldukça merak ediliyor. Zira, bayramın ne zaman ve ayın kaçında olacağı milyonlarca yurttaş açısından oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK ? 9 GÜN TATİL OLDU MU?

Diyanet, 2019 yılı takvimini duyururken, bu yılın Kurban Bayramı tarihini de resmen açıkladı. Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı?

Merak edilen detayları sizler için derledik;