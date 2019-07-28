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'den son dakika ve sıcaklık uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 29 Temmuz

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sıcaklık uyarısı geldi. Bilindiği üzere, Temmuz ayının son günlerinde gerek tatil gerekse memleket ziyaretleri amacıyla hareketlilik yaşanıyor. Durum böyle olunca da gidecekleri yerler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Meteoroloji, bu doğrultuda gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin verilerini duyururken, ülkenin iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bilgisini de aktardı. Bölge ayırt etmeksizin sıcaklıklara dikkat çeken MGM, yoğun güneşten dolayı oluşabilecek sıkıntılara karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. İşte, 29 Temmuz 2019 Pazartesi gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 29.7.2019 06:45 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 06:46
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sıcaklık uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 29 Temmuz

Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk günü için ve sıcaklık değerlerini son dakika olarak açıkladı. Temmuz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, Batı bölgeleri başta olmak üzere yüksek sıcaklıklar etkisini hissettiriyor. Hal böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu da dışarı çıkılmadan önce en çok araştırılanlardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, gün içerisinde beklediği tahminleri duyuran MGM, sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını aktardı. Ağrı ve çevresinde kısa süreli sağanak yağışlara dikkat çeken kurum, ani sel, su baskını gibi tehlikelere karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizinin detaylarından, Meteoroloji'nin 29 Temmuz 2019 Pazartesi gününe ilişkin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, merak ettiğiniz sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sıcaklık uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 29 Temmuz
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