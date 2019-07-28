Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sıcaklık uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 29 Temmuz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk günü için hava durumu ve sıcaklık değerlerini son dakika olarak açıkladı. Temmuz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, Batı bölgeleri başta olmak üzere yüksek sıcaklıklar etkisini hissettiriyor. Hal böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu da dışarı çıkılmadan önce en çok araştırılanlardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, gün içerisinde beklediği tahminleri duyuran MGM, sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını aktardı. Ağrı ve çevresinde kısa süreli sağanak yağışlara dikkat çeken kurum, ani sel, su baskını gibi tehlikelere karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizinin detaylarından, Meteoroloji'nin 29 Temmuz 2019 Pazartesi gününe ilişkin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, merak ettiğiniz sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.