Ölümü göze aldı Mırnav’ı kurtardı

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Ordu'nunÜnye ilçesinde üniversiteye hazırlanan Özgür Ege Şire (19), kedisiyle ormanlık alana yürüyüşe çıktı. Ancak 'Mırnav' isimli kedi bir anda fuel-oil dolu kuyuya düştü. Kedinin çırpınmasına dayanamayan Şire tereddüt etmeden kuyuya atladı. Şire uğraşları sonucu, cep telefonu ışığıyla girdiği kuyuda kedisini kurtarıp, dışarı çıkarmayı başardı. Kuyudan kedisiyle çıkan genci gören çevrede devriye atan gece bekçileri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kıyafeti siyaha bürünen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kedisi de veteriner hekimliğince tedaviye alındı. Taburcu edilen Şire, "Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim" dedi.