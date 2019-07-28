Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ölümü göze aldı Mırnav’ı kurtardı

Ölümü göze aldı ’ı kurtardı

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Ölümü göze aldı Mırnav’ı kurtardı
Ordu'nun Ünye ilçesinde üniversiteye hazırlanan Özgür Ege Şire (19), kedisiyle ormanlık alana yürüyüşe çıktı. Ancak 'Mırnav' isimli kedi bir anda fuel-oil dolu kuyuya düştü. Kedinin çırpınmasına dayanamayan Şire tereddüt etmeden kuyuya atladı. Şire uğraşları sonucu, cep telefonu ışığıyla girdiği kuyuda kedisini kurtarıp, dışarı çıkarmayı başardı. Kuyudan kedisiyle çıkan genci gören çevrede devriye atan gece bekçileri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kıyafeti siyaha bürünen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kedisi de veteriner hekimliğince tedaviye alındı. Taburcu edilen Şire, "Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölümü göze aldı Mırnav’ı kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN