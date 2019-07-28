Otel sahibi odasında öldürüldü

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Fatih'te Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı ölü bulundu.Olay dün Mimar Kemalettin Mahallesi'nde Abu Hayat Sokak'ta bir otelin birinci katında meydana geldi. Otel sahibi Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican'dan (62) uzun süre haber alamayan çalışanlar, Endican'ın odasına girdi. Çalışanlar, Endican'ın elleri ve ayakları bağlı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, Abdulsamih Endican'ın boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri otele girerek Endican'ın ölü bulunduğu odada inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Endican'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.