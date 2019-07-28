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'de genç kızı darp eden şahıs tutuklandı!

'de genç bir kızı darp edip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 14:42

Edinilen bilgiye göre, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli gencin saldırısına uğrayan R.T., kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yüzünden ağır darbe alan R.T., bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç, yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.

Genç kızı yumrukla bayılttı, sonra tekmeledi

Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alınan saldırgan, tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bugün tekrar gözaltına alınan B.G., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de genç kızı darp eden şahıs tekrar gözaltına alındı

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Rize'de genç kızı darp eden şahıs tutuklandı!
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