Sahibinden 17 milyon liraya satılık ada

BURSA'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü'ndeki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından satışa çıkarıldı. Adaya 17 milyon lira fiyat biçen Bulut, 13 milyon liralık bir teklif verildiğini ancak kabul etmediğini söyledi.

