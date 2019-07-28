Şehit kaymakamın hayali sınırları aştı

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Mardin'in Derik ilçesinin terör nedeniyle gölgede kalan meşhur zeytini, peş peşe yapılan çalışmalarla adeta yeniden küllerinden doğdu. 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu Derik zeytinyağı, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas'ın çabalarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden 430 markanın katıldığı "London Olive Oil" uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasında altın madalya alarak Mardin'in gururu oldu.Derik'te yetişen zeytinin çok kaliteli olduğunu aktaran Kafkas, nisan ayında Londra'da düzenlenen yarışmada Derik zeytinyağının altın madalyayla ödüllendirildiğini ifade ederek, "Kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan Derik zeytinini dünyaya tanıtılması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Yarışmaya katılan Türkiye'den 18 markadan bir tanesi de Derik zeytinlerinden yapılan yağ oldu. Altın ödül ile ödüllendirildi. Bu tabi bizim için çok gurur verici. İleriye daha çok güvenle bakmamızı sağlıyor"dedi.Derik zeytinyağının artık bir dünya markası haline geldiğini belirten Kafkas, "Bölgemiz fırsatlar bölgesi. Çok şükür devletimizin huzur iklimiyle beraber yatırımlar ardı ardına gelmeye başladı. Artık dünya gittikçe yerel üretimde ve organik tarımda ciddi anlamda mesafe kat etti" dedi. Aldıkları ödülü Vali Mustafa Yaman'la paylaşan Kafkas, Şehit Safitürk'ün vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi. Vali Yaman da "Mezopotamya'nın bu bereketli topraklarında neye destek verseniz, ne ekseniz yetişiyor. Derik zeytinini o eski şaşaalı zamanlarını tekrar kazanmasını arzu ediyoruz. Şehit kardeşimiz Muhammed Fatih'in de o tavsiyesini, vasiyetini devam ettiriyoruz" diye konuştu.Derik ilçesinde toplam zeytin dikili alan 11 bin 800 dekar. Toplam ağaç sayısı 182 bin 200. Derik ilçesinde bulunan zeytinin çeşidi en çok bilinen ve insanlar tarafından tadı ve aroması bakımından en çok tercih edilen Halhalı zeytini. Tadı, aroması ve yağ asidi oranı (0.5) damakta güzel bir his oluşturur. 2018'de Mardin Valiliği ve Derik Kaymakamlığı işbirliği ile 60 dekar araziye 8 adet modern kapama zeytin bahçesi yapıldı. 2 yılda 4 bin 850 zeytin fidanı dikildi.