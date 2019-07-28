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Silahlı kavgada 3 kardeş öldü

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019
Silahlı kavgada 3 kardeş öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kardeş öldü, babaları yaralandı. Olay Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kardeşler İbrahim Halil Güven (32), Murat Güven (35) ve Ramazan Güven (38) hayatını kaybetti, babaları Mehmet Güven (68) yaralandı. Polis hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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