Slime nasıl yapılır? Slime yapımı malzemeleri nelerdir?

Eğlenceli olması dolayısıyla çocukların, sağlığa zararlı kanserojen maddeler içermemesi ile de ailelerin ilgisini çeken slime, ev ortamında kolay bulunan malzemeler ile hazırlanabiliyor. Slime yapmak için gerekli malzemeler ve hazırlanışı şu şekilde sıralanıyor:

GEREKLİ MALZEMELER

-1/2 su bardağı tutkal

-1/2 su bardağı sıcak su

-Gıda boyası (isteğe bağlı)

-1 yemek kaşığı boraks tozu (ya da deterjan, sabun kullanabilirsiniz)

HAZIRLANIŞI

Slime yapmak için ilk olarak 1 yemek kaşığı boraksı (veya deterjanı, sabunu) 1 su bardağı sıcak suyun içerisine döküp iyice karıştırılır,

Karıştırma işleminin ardından bir kavanoza yarım su bardağı tutkal dökerek sıcak su ile karıştırılır. Bu işlemin ardından sulu bir yapışkan elde edilir,

Eğer istenilirse, hazırlanan tutkallı suya gıda boyası veya sim gibi süsler dökülebilir. Ardından geniş bir kapta hazırlanan boraks/deterjan karışımıyla tutkal karışımını birleştirilir ve iyice karıştırılır,

Karıştırma işleminin ardından 30 dakika sonra slime hazır ve kullanılabilir hale geliyor, eğer ki katı olmuş ise bir miktar daha sıcak su eklenebilir.