Son dakika... Boğazına poğaça takılan kadın hayatını kaybetti!

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Kandıra ilçesi Kerpe'de meydana geldi. Zita Christine Meriçcoşar (68), 10 günlük tatil için kızı ile birlikte Kerpe'de kiralık bir eve gitti. Sabah kahvaltıda poğaça yiyen Meriçcoşar, boğazına lokma takılması sonucu nefes alamamaya başladı. Annesinin nefes alamadığını fark eden kızı hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meriçcoşar'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.

3 çocuk annesi olan Meriçcoşar'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'nde ikamet eden Zita Christine Meriçcoşar'ın cenazesinin Turgut Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze sonrası Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Zita Christine Meriçcoşar'ın İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Meriçcoşar'ın eşi olduğu öğrenildi.