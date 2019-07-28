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Son dakika haberi: Midesinde 36 poşet kokain çıktı!

'tan gelen son dakika haberi sosyal medyada bir anda gündem oldu. 'na yaşanan olayda 22 yaşındaki gencin midesinden tam 36 poşet kokain çıktı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 15:48
Son dakika haberi: Midesinde 36 poşet kokain çıktı!

Rum Narkotik Şube Polisi, gelen ihbar üzerine, ismi açıklanmayan 22 yaşındaki genci ülkeye girişinde durdurdu. Yapılan aramalarda, gencin üstünde ve bagajlarında bir şeye rastlanmadı. Ardından, genci Larnaka Devlet Hastanesi'ne götürerek, röntgen filmini çektirdi. Gencin röntgeninde yapılan incelemede, midesinde yabancı maddelerinin olduğu görüldü.

Yapılan tıbbı müdahale ile gencin midesindekiler çıkarıldı. Midesinden çıkarılan 36 poşette, 350 gram kokain olduğu tespit edildi. Larnaka Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan genç için 6 gün gözaltı emri verildi.

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Son dakika haberi: Midesinde 36 poşet kokain çıktı!
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