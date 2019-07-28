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haberi: Tüm 'yi ayağa kaldırmıştı... Üniversitedeki tecavüz olayı hakkında şaşırtan karar!

Tüm 'nin konuştuğu üniversitedeki cinsel istismar ile ilgili haberi geldi. Bilindiği üzere, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.’, veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel istismarda bulunmuştu. Fakülte kurulu tarafından ise şaşırtan bir son dakika kararına imza atıldı. Okuldaki profesörler tarafından “taciz önlemi” olarak değerlendirilen karar büyük tepki görürken, bazı hocaların derse girmek istemediği ve istifasını istediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.7.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 11:54
Son dakika haberi: Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Üniversitedeki tecavüz olayı hakkında şaşırtan karar!

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin, veteriner Ç.B.'ye(23) cinsel istismarda bulunması 'nin gündemine oturmuştu. Olay yargıya intikal ederken yapılan soruşturmada Prof. Dr. Hasan B.'nin fakültedeki kız öğrencileri de taciz ettiği, soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

"Cinsel istismar-tecavüz-taciz" iddialarıyla gündeme gelen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yaşanan olayların hemen ardından şaşırtan ve kendi hocalarının da tepkisine neden olan bir "taciz önlemi" kararı aldığı ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

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Son dakika haberi: Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Üniversitedeki tecavüz olayı hakkında şaşırtan karar!
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