Son dakika: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sıtkı Yıldız (48) yönetimindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobil, iddiaya göre ana yola aniden çıkan Ali Ata yönetimindeki 42 ATA 57 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Ali Ata ve eşi Fatma Ata ile diğer otomobilin sürücüsü Sıtkı Yıldız ile araçtaki Sadet Yıldız (41) ve Zehra İrem Yıldız (21) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı Ata çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çift, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Yıldız ailesi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayı duyup, olay yerine gelen ölen çiftin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.