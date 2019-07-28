Tacizcisini 1 km kovalayıp yakalattı

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İstanbulArnavutköy'de geçtiğimiz salı günü iş yerine gitmekte olan E.Ç. isimli kadın, kendisini takip eden Kenan E.'nin elle tacizine uğradı. Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olay karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, çığlık atarak kendisini taciz eden kişiyi kovalamaya başladı. Ayağındaki topuklu ayakkabılara rağmen tacizcinin arkasından yaklaşık 1 kilometre koşan E.Ç., çevredekilerden de yardım isteyerek kaçan kişiyi durdurmalarını istedi. Kaçışı kısa süren Kenan E. çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü. Polise teslim edilen Kenan E. tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.