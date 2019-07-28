Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Temmuz 2019 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Temmuz 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Temmuz 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Geçmişe sünger çekiyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 TEMMUZ 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs -Jüpiter kontağı; Türkiye'nin sınır bölgesinde oluşabilecek hareketliliğe vurgu yapıyor. Temmuz ayı gezegen seyri askeri hareketliliği gündeme getirmeye devam edecek. Dünyada sözü geçen ülkeler için siyasi kartlar yeniden dağıtılmaya başlıyor.

Koç: Sevdiklerinle yapacağın kahvaltı sana ayrıca mutluluk verecek. Yaşam alanında ve kişisel görünüşünde değişiklik yapmak isteyeceksin. Planladığın tatille ilgili alışveriş yapman söz konusu olabilir. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, yakın bir arkadaşının aracılığıyla hoşlanacağın biriyle tanışabilirsin.

Boğa: Yönetici gezegenin bugünden itibaren 21 Ağustos'a kadar ateş burcunda hareket edecek. Hem maddi hem de manevi olarak kökten bir değişimi arzulayacaksın. Duygularında ve beklentilerinde abartılı tutumlar sergileyebilirsin. Sana destek olan kişilerle duygusal konuşmalar yapabilirsin.

İkizler: Kendi gerçekliğini ortaya koymak isteyeceksin. Duygularından, isteklerinden emin olmaya çalışacaksın. Bazı konularda önüne çıkan engeller, kendini kısıtlanmış gibi hissetmene neden oluyor. Seçenekler arasında sürekli kaybolan biri olarak, biraz dinlenmen gerektiğini düşüneceksin.