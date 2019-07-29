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0212 nerenin telefon kodu? 212 nerenin?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan 81 ilimizin ayrı ayrı bulunmaktadır. Bu kodların çoğu zaman nereye ait olduğu merak edilmektedir. Özellikle yaşadığımız şehre ait olmayan farklı bir alan kodu gördüğümüzde aklımıza ‘nerenin kodu’ sorusu gelir. O alan kodlarından bir tanesi de +0212’dir. Peki, 0212 nerenin telefon kodudur? 212 alan kodu nereye aittir?

Giriş Tarihi: 29.7.2019 14:41
0212 nerenin telefon kodu? 212 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 212'dir. Peki, 0212 nerenin telefon kodudur? 212 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

0212 NERENİN TELEFON KODU?

Eğer telefonunuza +0212 ya da 0212 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi İstanbul Avrupa yakasından arıyordur. Bu alan kodunu kapsayan İstanbul ilçelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

212 ALAN KODU NEREYE AİT?

212 alan kodunun ait olduğu İstanbul ilçeleri şöyle;

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.

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0212 nerenin telefon kodu? 212 alan kodu nerenin?
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