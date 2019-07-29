0232 nerenin telefon kodu? 232 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 232'dir. Peki, 0232 nerenin telefon kodudur? 232 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0232 NERENİN TELEFON KODU?

Eğer telefonunuza +0232 ya da 0232 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi İZMİR'den arıyordur. Yani bu alan kodu İZMİR'e aittir.