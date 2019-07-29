0236 nerenin telefon kodu? 236 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 236'dir. Peki, 0236 nerenin telefon kodudur? 236 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0236 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

+0236 ya da 0236 ile başlayan numaralardan telefonunuza çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi MANİSA 'dan arıyordur. Yani bu alan kodu MANİSA 'ya aittir.