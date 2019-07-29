0246 nerenin telefon alan kodu? 246 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 246'dir. Peki, 0246 nerenin telefon kodudur? 246 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0246 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

Eğer telefonunuza +0246 ya da 0246 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi ISPARTA'dan arıyordur. Yani bu alan kodu ISPARTA'ya aittir.