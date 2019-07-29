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0264 nerenin telefon kodu? 264 alan kodu nerenin?

81 ilimizin ayrı ayrı alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm illerimizin alan kodları çoğu zaman nereye ait olduğu merak edilmektedir. Özellikle yaşadığımız şehre ait olmayan farklı bir alan kodu gördüğümüzde aklımıza ‘nerenin kodu’ sorusu gelir. O alan kodlarından bir tanesi de +0264’dir. Peki, 0264 nerenin telefon kodudur? 264 alan kodu nereye aittir?

Giriş Tarihi: 29.7.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 15:13
0264 nerenin telefon kodu? 264 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 264'dir. Peki, 0264 nerenin telefon kodudur? 264 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0264 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

+0264 ya da 0264 ile başlayan numaralardan telefonunuza çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi SAKARYA'dan arıyordur. Yani bu alan kodu SAKARYA'ya aittir.

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0264 nerenin telefon kodu? 264 alan kodu nerenin?
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