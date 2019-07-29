30 kilo altınla kaçtı sevgilisiyle yakalandı

Konya'nın Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa G. (38), iş yerinde indirim çadırı kuracağını ve vatandaşa ucuz altın satacağını belirterek kampanya düzenledi. Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancılarından yaklaşık 30 kilo altın alan kuyumcu, 22 Temmuz'da biten indirim çadırını 3 gün daha uzattığını duyurdu.

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İMAJINI DEĞİŞTİRMİŞ

Geçen çarşamba sabahı işyerini açmayan Musa G.'ye ulaşamayan esnaf, polise dolandırıldıklarını belirterek şikâyette bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının 23 Temmuz akşamı iki valizle birlikte iş yerinden çıktığını belirlendi. Musa G.'nin, Özer Y. isminde bir kadınla ilişki yaşadığını belirleyen polis, iki şüphelinin İstanbul'a gittiği bilgisine ulaştı. İstanbul'a giderek soruşturma yürüten ekipler, yaptıkları araştırmada zanlının Beşiktaş'ta sevgilisi adına ev kiraladığını tespit etti. Tanınmamak için saçlarını kestirip imajını değiştiren zanlı, apartman girişinde polisleri fark edince kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Musa G. ile Özer Y. gözaltına alındı. 200 bin lira para, bilezik, küpe, kolye ve kol saatleriyle birlikte yakalanan iki zanlı, Konya'ya getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen Musa G., piyasaya olan borcu nedeniyle kendi dükkanındaki altınları alarak İstanbul'a gittiğini, bir süre sonra tekrar Konya'ya dönmeyi planladığını öne sürdü.