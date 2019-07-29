Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Astsubay ölüm saçmıştı! Sebebi akıllara durgunluk verdi...

ölüm saçmıştı! Sebebi akıllara durgunluk verdi...

Adana'da eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaraladıktan sonra tutuklanan astsubayın, kayınbabasına aldığı ayakkabının değiştirilmek istendiği için cinnet geçirdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 11:26
Astsubay ölüm saçmıştı! Sebebi akıllara durgunluk verdi...

Adana'da eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaraladıktan sonra tutuklanan astsubayın, kayınbabasına hediye aldığı ayakkabının değiştirilmek istenmesi üzerine cinnet geçirdiği ortaya çıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Astsubay ölüm saçmıştı! Sebebi akıllara durgunluk verdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN