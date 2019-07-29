Astsubay ölüm saçmıştı! Sebebi akıllara durgunluk verdi...
Adana'da eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaraladıktan sonra tutuklanan astsubayın, kayınbabasına aldığı ayakkabının değiştirilmek istendiği için cinnet geçirdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.7.2019 11:25Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 11:26
Adana'da eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaraladıktan sonra tutuklanan astsubayın, kayınbabasına hediye aldığı ayakkabının değiştirilmek istenmesi üzerine cinnet geçirdiği ortaya çıktı.