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aktüel ürünler listesi: Haftanın sürprizleri! İşte 2 Ağustos ...

aktüel ürünler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2 Ağustos içerisindeki ürünleri özel olarak listeledik. Huawei'nin Y5 akıllı cep telefonu 879 TL'ye, ev hanımları için turbo fırın 349 TL'ye, Türk Kahve makinesi 219 TL'ye, çay makinesi 149 TL'ye satışa sunuluyor. Hem teknolojik ürünler, hem mutfak malzemeleri, hem elektrikli ev aletleri hem tatil için valiz çeşitleri, erkek ayakkabıları, bay bayan terlikleri, çocuk mayoları gibi ürünler 2 Ağustos içerisinde sizleri bekliyor.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 11:01
BİM aktüel ürünler listesi: Haftanın sürprizleri! İşte 2 Ağustos BİM kataloğu...

Marketlerin aktüel ürünler listesindeki ürünler özellikle ev hanımları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem çocuklarınız hem de aile fertleriniz için uygun ürünleri piyasadaki fiyatlarından çok daha ucuza satın alabilirsiniz. kataloğu içerisinde hem telefonlar, hem çay ve kahve makinesi, hem saç kurutma makinesi hem buharlı ütü, hem drone seti hem elektrikli süpürge gibi ürünler sizleri bekliyor.

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BİM aktüel ürünler listesi: Haftanın sürprizleri! İşte 2 Ağustos BİM kataloğu...
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