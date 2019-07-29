Birlikte yaşamın sembolü: Yemişli

BUGÜN NELER OLDU

Farklıdin ve mezheplerin yanı sıra Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice gibi dillerin de buluşma noktası olan Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yemişli köyü "hoşgörü" ve "birlikte yaşam"ın örneğini sergiliyor. Ezan sesinin çan sesine karıştığı köyün kardeşçe yaşayan sakinleri, düğünlerde mutlulukları, taziyelerde acıları paylaşıyor, sorunları birlikte çözüyor. Türkçe "Yemişli", Kürtçe "Nehile", Süryanice "Enhıl" olarak bilinen, 7 kilise ve 2 cami bulunan köyde vatandaşlar Müslüman, Süryani ve Ezidi olarak 6 bayram kutluyor. Yemişli köyü muhtarı Lokman Acar, köyde bir arada yıllarca kardeşçe yaşadıklarını söyledi. Süryanilerin, göç ettiklerinde ev ve arazilerini emanet edecek kadar kendilerine güvendiklerini dile getiren Acar, "2000'li yıllarda da dönüş yapınca evlerini onardılar. Biz de burada kendimize yeni evler kurduk. Köyde şu an 514 kişi var. Süryaniler yaz aylarında 150 kişiye ulaşıyor. 60-70 hane de Müslüman var. Ayrıca Ezidi aileler de var. Medeniyet açısından örnek olacak bir köy. Nasıl babalarımız, dedelerimiz beraber yaşamış ise biz de beraber yaşıyoruz" diye konuştu.Köy sakini Mehmet Küçükaslan, geçmişte buradan göç eden Süryanilerin taşınmaz mallarını kendilerine emanet ettiğini, döndüklerinde onlara taşınmazlarını teslim ettiklerini anlatarak, köyde kardeş gibi olduklarını vurguladı. Süryani Kenan Karataş da "Köyümüz mozaiği andırıyor. Sevgi ve saygı içerisinde yaşıyoruz. 6 bayram kutluyoruz" ifadesini kullandı.