Dişli doğum zinciri

İstanbul'da yaşayan Zeynep-Murat Özcan çiftinin ikinci kızları Ecrin de ablası Dilşah, annesi ve halası gibi dişli dünyaya geldi. Özcan, 13 Temmuz'da ikinci doğumunu gerçekleştirdi. Normal geçen doğum sürecinin ardından doktorlar Ecrin bebeğin, alt iki dişiyle dünyaya geldiğini fark edince şaşırdı. 39 yıl önce kendisi de dişli doğan ve gazetelere haber olan anne Zeynep Özcan, "Çocuklarımın ikisi de dişli doğdu. Ben de 39 yıl önce dişli dünyaya gelmişim, çocuklarıma bu benim mirasım" dedi.







OPERASYONLA DİŞLER ÇEKİLDİ

Küçük bir operasyonla dişleri çekilen Ecrin bebeğin annesi Zeynep Özcan "İlk çocuğum Dilşah'ı 9 sene önce dişli bir şekilde dünyaya getirdim. Ben dişli doğduğum için garipsemedim ancak eşime ilkinde garip geldi. İkinci çocuğum da altta iki dişiyle dünyaya geldi. Sonuçta biz alışkınız. Doğumdan önce ne büyük kızımda ne de küçük kızımdaki dişlerden haberimiz yoktu" ifadelerini kullandı Özcan, kendisinin o zamanlar dişlerinin çekilmediğini belirterek "Benim dişlerim bir sene kalmış ve kendiliğinden düşmüş. Ama kızlarımızın dişlerini yeni sistemde doktorların kontrolünde çektiler. Ailemde tek bende vardı, erkek kardeşimde diş yoktu. Şimdi kızlarımla bu silsile olarak devam ediyor" diye konuştu. 9 yaşındaki Dilşah ise kardeşinin de kendisi, annesi ve halası gibi dişli doğmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek "Biz özel insanlarız" dedi.



3 BİN DE BİR İHTİMAL VAR

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Mine Başıbüyük " Dişlerin çekilmesi gerekiyordu. Emme sırasında anneye zarar verebilirdi ya da kökü olmadığı için ciğerlere kaçabilirdi. Türkiye'de yaklaşık 3 binde bir bebekte bu durumla karşılaşılıyor" diye konuştu.

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