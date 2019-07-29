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Ev yapımı alkol öldürüyor

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019
Ev yapımı alkol öldürüyor
Adana'da son dönemde yaşanan alkol zehirlenmesi olaylarında 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de hastanelik oldu. Ölenlerden büyük çoğunluğunun satın aldıkları 'etil alkol' ile evde kendilerinin ürettiği içkileri tüketme sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Alkolden zehirlenarak ölen 12 kişinin 10'unun evinde etil alkol şişesi buldu. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Alkolün yasalı da etil alkolle evde yapılanı da öldürüyor. Alkol her şekilde öldürüyor. İnsanlar mümkün oldukça alkolden uzak dursun" dedi.
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Ev yapımı alkol öldürüyor
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