Gülsüm’e gelinlikle veda

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Edirne'ninKeşan ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Gülsüm Kabayel (15), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kabayel, tabutuna örtülen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Taburcu edildikten sonra döndüğü evinde kolunda ve bacağında morluklar oluşan Gülsüm Kabayel, tekrar kaldırıldığı hastaneden bir üniversite hastanesine sevk edildi. Kabayel ameliyata alndı. Ancak yoğun bakımdayken doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Ailesi tarafından teslim alınan Kabayel'in cenazesi, Keşan'a getirildi. Gülsüm Kabayel'in tabutunun üzerine gelinlik konulurken, cenaze İki Minareli Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.